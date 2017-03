DSDISCUSSIE. Hechten we te veel belang aan het oudercontact?

Bart Somers (Open VLD) wil oudercontacten verplicht maken. Omdat deze momenten cruciaal zijn voor de betrokkenheid van ouders in de schoolloopbaan van hun kinderen. Maar is het oudercontact nu echt zo belangrijk? ‘We hechten te veel belang aan dit moment’, zegt professor interculturele pedagogiek Ilse Derluyn (UGent).

‘Het oudercontact is een belangrijk moment om informatie door te geven, maar het is niet de enige optie’, zegt professor Derluyn. ‘Er zijn veel opties en communicatiemogelijkheden naast het oudercontact.’

Het is volgens professor Derluyn ook niet omdat ouders niet opdagen op een oudercontact, dat ze niet betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind. ‘Ouderparticipatie is niet hetzelfde als betrokkenheid. Dat oudercontact is één moment, dat is niet alles.’

Gezinnen met een andere achtergrond hebben vaak ook een verschillend idee over hun participatie in het onderwijs. ‘Het is in andere culturen soms “not done” om zich te mengen in de schoolloopbaan van een kind.’ Mensen dan verplichten naar een oudercontact te komen, legt de schuld volgens professor Derluyn opnieuw enkel bij het individu. ‘Terwijl er veel verschillende redenen kunnen zijn waarom die ouders niet komen.’

Andere instrumenten

Professor Derluyn vindt dat er ook aandacht moet gaan naar andere instrumenten om contact te leggen met ouders die niet voldoende participeren. ‘Een informeel contact aan de schoolpoort, huisbezoeken of een interculturele bemiddelaar kunnen allemaal helpen. We moeten creatiever zijn bij dit soort ouders. Meer “out of the box” denken, want eens die ouders mee zijn, is het probleem van de baan.’

'Er zijn verschillende redenen waarom ze niet opdagen op een oudercontact. Maar de ouders die écht geen interesse hebben, zullen sowieso niet komen. Die groep zal altijd bestaan. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten blijven aangeven dat we ouderparticipatie als maatschappij wel belangrijk vinden', zegt professor Derluyn.

De Standaard discussieert vandaag over het oudercontact. Reageer via de knop rechtsboven of via Twitter (#dsdiscussie) op de ‘Discussie van de dag’.

Tweets over "@#dsdiscussie"