Duitse kindermoordenaar opgepakt

De Duitse politie heeft donderdagavond een man opgepakt voor de moord op een negenjarige jongen in Herne, in het Ruhrgebied. Het gaat wel degelijk om Marcel H., een negentienjarige die ervan verdacht de jongen te hebben doodgestoken en het filmpje van zijn moordpartij te verspreid hebben via het darknet.

De 19-jarige had een video van de moord op de negenjarige Jaden op het darknet geplaatst, een afgeschermd deel van het internet dat alleen met speciale software te ontdekken valt. Een gebruiker van dat net zag het filmpje en tipte de politie.

Foto: AFP

Daarnaast zou hij ook foto’s online hebben geplaatst van de moord en zou hij gezinspeeld hebben op de mogelijkheid dat hij nog meer moorden zou plegen. Het lichaam van de vermoorde jongen werd maandag teruggevonden in de kelder van een gebouw in Herne.

Marcel H. had zich zelf aangemeld bij de politie, nadat die een heuse klopjacht had gestart naar de dader. Hij was een Grieks restaurant binnengestapt waar hij had gevraagd om de politie te bellen, omdat hij ‘degene was die gezocht werd’. Hij verklaarde ook dat hij brand had gesticht in een woning, waar het levenloze lichaam van een man werd aangetroffen.