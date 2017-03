De Nederlandse studente Milou Deelen pakte op Internationale Vrouwendag uit met een persoonlijke video, waarin ze op een eenvoudige manier slut-shaming aan de kaak stelt. De video werd veelvuldig gedeeld, al waren niet alle reacties positief.

De 21-jarige Nederlandse werd een tijd terug het onderwerp van een seksistisch studentenlied en dat zette haar aan om samen met fotografe Jonna Bruinsma een video te maken over slut-shaming, het fenomeen waarbij vrouwen worden bekritiseerd omwille van hun seksuele vrijheid, maar bijvoorbeeld ook omdat ze weinig verhullende outfits dragen.

In het filmpje, dat ze woensdag postte op sociale media ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, houdt Deelen op verschillende locaties, en al dan niet met ontbloot bovenlijf, borden omhoog met teksten zoals ‘hij stoer, ik een hoer?’. Een boodschap waar velen achter staan, want het filmpje wordt druk gedeeld.

Al is niet alle respons positief, want Deelen kreeg sinds het posten ook heel wat beledigingen naar het hoofd geslingerd. ‘Mijn nummer gaat rond. Ik ben gebeld door jongens. Ik ben uitgescholden. Ik kreeg zoveel dingen toegestuurd, zoals: “Wil je mijn gala-date zijn want je bent zo’n lekker wijf”. Zoveel dingen werden gezegd dat ik dacht: wat doen jullie?’, zo vertelde ze donderdag bij RTL Late Night.