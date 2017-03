Maryna Zanevska bereikt halve finales ITF Zhuhai na knappe zege tegen topreekshoofd

Maryna Zanevska (WTA 121) heeft zich vrijdag verzekerd van een ticket voor de halve finales van het ITF-toernooi in het Chinese Zhuhai (hard/60.000 dollar).

De 23-jarige Zanevska, het zevende reekshoofd, nam bij de laatste acht in twee sets de maat van het Taiwanese topreekshoofd Hsieh Su-Wei (WTA 100). De setstanden waren 6-2 en 6-4.

De tot Belgische genaturaliseerde Oekraïense is op dreef in Zhuhai. Donderdag klopte ze nog de Zwitserse veterane Patty Schnyder (WTA 333), in de halve finales botst ze nu op de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 191) of de als zesde geplaatste Tsjechische Denisa Allertova (WTA 113).

Aan de zijde van de Poolse Katarzyna Piter werd Zanevska dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel.