Tiger Woods moet ook passen voor Arnold Palmer Invitational

Tiger Woods heeft zijn wederoptreden nog een tijdje uitgesteld en neemt niet deel aan de Arnold Palmer Invitational (PGA/16-19 maart). Dat maakte de Amerikaanse golflegende zelf bekend. Woods is nog steeds niet hersteld van een vervelende rugblessure, zijn laatste toernooi speelde hij begin februari in Dubai.

De 41-jarige Woods was anderhalf jaar buiten strijd na verscheidene rugoperaties. Eind januari vierde hij zijn langverwachte comeback op de PGA Tour, maar dat werd geen succes. In Torrey Pines haalde hij de cut niet. Ook in Dubai, waar een toernooi voor de European Tour werd afgewerkt, begon Woods weinig overtuigend en moest hij uiteindelijk de handdoek gooien. Daarna paste hij voor de Genesis Open in Los Angeles en de Honda Classic in Florida, nu mist hij ook de Arnold Palmer Invitational.

“Ik ben heel ontgoocheld, want wilde echt aanwezig zijn om Arnold te eren. Dit was het toernooi dat ik niet wilde missen, Arnold was heel belangrijk voor mij en mijn familie en ik beschouwde hem als een vriend”, verwees Woods naar de in september overleden golflegende Palmer.

Wanneer Woods opnieuw op de golfcourts verschijnt, is nog koffiedik kijken. Op 6 april gaan de Masters in Augusta van start, het eerste Major-toernooi van het seizoen.