Nu R. Anwerp F.C. en Beerschot-Wilrijk lijken te promoveren, acht het Antwerps stadsbestuur de tijd rijp om de plannen voor een nieuw gezamenlijk stadion vanonder het stof te halen. Burgemeester Bart De Wever hoopt dat ook de clubs mee aan tafel willen over de nieuwe voetbaltempel, waarvoor Petroleum Zuid nog steeds de meest waarschijnlijke locatie lijkt. Antwerp en Beerschot-Wilrijk reageren voorzichtig.

R. Antwerp FC staat op de drempel van promotie naar de hoogste klasse, Beerschot Wilrijk kan de bevordering naar 1B nog nauwelijks missen. In die omstandigheden dringt de bouw van een nieuw voetbalstadion zich meer dan ooit op. Zowel Antwerp als Beerschot Wilrijk spelen nu in stadions die niet geschikt zijn voor voetbal op het hoogste niveau. De Bosuil en het olympisch stadion op het Kiel beantwoorden niet aan de grote ambities van de beide clubs op middellange termijn.

De onderhandelingen over een gezamenlijk lagen stil nadat Patrick Vanoppen, de topman van het ter ziele gegane Beerschot, een vijftal jaar geleden zijn veto stelde tegen een stadion voor de beide clubs op de site Petroleum Zuid. Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur vindt nu de tijd gekomen om die plannen nieuw leven in te blazen.

Korte termijn

'Beerschot Wilrijk is terug op goede weg en lijkt op weg naar 1B. Antwerp speelt morgen hopelijk kampioen en kan eindelijk terug naar eerste klasse gaan. Na jaren van malaise lijken beide clubs eindelijk op goede weg. We kunnen dan ook moeilijk anders doen dan daar op in te spelen', verklaarde burgemeester Bart De Wever op de persbriefing van het stadsbestuur.

We gaan op korte termijn met de betrokken clubs rond de tafel zitten, om te zien of ze bereid zijn om mee te gaan in het project', aldus De Wever. Dat project zal niet gewoon voortbouwen op de vorige plannen. 'We beginnen vanaf nul, met een blanco blad.'

Toch lijkt de mogelijk toekomstige locatie wel dezelfde: Petroleum Zuid, vlakbij de wijk Nieuw Zuid, waar ook de nieuwe gevangenis en bedrijventerrein Blue Gate zullen verschijnen. 'Er is daar grond beschikbaar en er waren ook afspraken gemaakt met De Lijn, die nog steeds gelden', bevestigde De Wever.