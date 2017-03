NMBS en De Lijn lanceren nog dit jaar gezamenlijk abonnement

Dit jaar nog kunnen reizigers in Antwerpen tegelijk een vervoersbewijs kopen voor de trein en de tram. De NMBS en De Lijn plannen ook partnerships in Gent en Brussel, schrijft Metro vrijdag.

De twee vervoersmaatschappijen willen de reiziger vlot laten schakelen tussen de verschillende vormen van vervoer. De eerste stap is een proefproject met een gezamenlijk abonnement met geïntegreerde tarieven. Daarvoor zullen reizigers gebruik kunnen maken van de bestaande MOBIB-kaarten.

Een exact moment is er nog niet vastgelegd, maar voor het einde van het jaar zullen reizigers in Antwerpen tegelijk een vervoersbewijs voor de trein, de tram en de bus kunnen aanschaffen. 'Het idee is ontstaan door de infrastructuurwerken die aan het station Antwerpen-Centraal en de metrohalte eronder zijn uitgevoerd', zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. 'Het leek ons het ideale moment om het idee uit te testen.'

Voor de effectieve uitrol van het project is het nog wachten op de goedkeuring van de federale en Vlaamse ministers van Mobiliteit, François Bellot (MR) en Ben Weyts (N-VA). Daarna zal ook duidelijkheid komen over de prijzen van de tickets. Regeringspartij N-VA schaart zich alvast achter het voorstel.