Nog nooit zoveel gsm’s gevonden in gevangenissen

Vorig jaar werden in de Belgische gevangenissen bij controles 313 gsm’s aangetroffen. Vooral in de Vlaamse gevangenis werden veel telefoons aangetroffen, omdat daar ook meer controles werden uitgevoerd. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

De gevangenissen moeten regelmatig controles uitvoeren, waarbij scantoestellen worden gebruikt. Uit cijfers die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bezorgde aan VB-Kamerlid Barbara Pas blijkt dat nog nooit zo veel gsm’s zijn ontdekt in onze gevangenissen als vorig jaar.

Het aantal aangetroffen gsm’s steeg van 197 in 2015 naar 313 vorig jaar, of meer dan één gsm per 35 gevangenen. Volgens minister Geens is de stijging mogelijk te danken aan de toename van het aantal sweepings. Maar dan valt op dat de Nederlandstalige gevangenissen veel meer controleren en dus ook meer gsm’s ontdekken. 227 van de 313 toestellen zijn vorig jaar in de Vlaamse gevangenissen ontdekt, waar ook veel meer controles werden uitgevoerd (70 tegenover 20).

‘Door personeelsproblemen bij het team dat verantwoordelijk is voor de sweepings konden er vanaf december 2014 en in 2015 geen sweepings worden georganiseerd in de Franstalige inrichtingen’, laat Geens weten. ‘Vorig jaar heeft het nationale team dat verantwoordelijk is voor de sweepings in de strijd tegen radicalisering in die inrichtingen opnieuw meer sweepings uitgevoerd.’