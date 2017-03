Ex-kabinetchef Marcourt verdient door verschillende mandaten 600.000 euro per jaar

Jean­-Sébastien Belle, de voormalige kabinetschef van Waals minister van Economie Jean­-Claude Marcourt (PS), verdient door zijn mandaten bij een reeks publieke en private organismes tussen 500.000 en 600.000 euro per jaar. Dat schrijft La Libre Belgique.

Belle is onder meer directeur van een filiaal van Invest de Mons Borinage (IMBC) (250.000 euro bruto per jaar), voorzitter van de raad van bestuur van IMBC zelf en private aandeelhouder van IMBC. Hij is bovendien voorzitter van de raad van bestuur van de Waalse publieke instelling Sowalfin (50.000 euro per jaar), en is hij bestuurder bij FN Herstal (130.000 euro per jaar) en Sonaca (in totaal 9.000 euro per jaar).

Belle wilde geen commentaar geven over de cijfers.