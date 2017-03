De Franse minister van Defensie stemt liever op de partijloze Emmanuel Macron dan op Benoît Hamon, de kandidaat van zijn eigen Parti Socialiste (PS).

De minister van Defensie, Jean-Yves Le Drian, heeft woensdagavond aan president François Hollande aangekondigd dat hij van plan is Emmanuel Macron te steunen bij de presidentsverkiezingen. Vanaf de eerste ronde al. Volgens de zender BFMTV had de president hem gevraagd nog even te wachten met een publieke aankondiging, tot de officiële lijst met presidentskandidaten gepubliceerd wordt door de Grondwettelijke Raad. Dat zou op 20 maart gebeuren. Hollande wil dat zijn ministers zich terughoudend opstellen tot die datum.

Voor Macron is dit uitstekend nieuws: Le Drian is een van de weinigen die heel de ambtstermijn van Hollande minister geweest is en dat goed gedaan heeft. Bovendien kan Macron Le Drians kennis van defensie en leger goed gebruiken: zelf heeft hij die niet.

Macron heeft de wind in de zeilen dezer dagen. Voor het eerst stak hij in enkele peilingen Marine Le Pen voorbij voor de eerste ronde: hij zou 26 procent van de stemmen halen, zij 25 procent. François Fillon zou niet boven de 20 procent geraken. Maar in nog andere peilingen plafonneert Macron, en blijft Le Pen aan de leiding. François Fillon, de traditioneel rechtse kandidaat, geraakt zelden boven de 20 procent. Over de resultaten van Benoît Hamon, de linkse presidentskandidaat, wordt nauwelijks nog gerept.