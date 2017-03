Fikse geldboete voor Bournemouth wegens schending van regels rond whereabouts

Bournemouth moet een geldboete van 35.000 pond (zo’n 41.000 euro) betalen omwille van inbreuken op de antidopingregels. Dat heeft de Engelse Voetbalbond FA donderdag bevestigd.

The Cherries werden bestraft omdat ze het niet nauw hadden genomen met de whereabouts van de spelers. De club had volgens de FA een beter gedetailleerde kalender moeten voorzien met de trainingssessies van het team en moet ook beter aangeven waar spelers zich bevinden in het geval van onaangekondigde dopingcontroles. De FA moet met het oog op dopingtesten op elk moment weten waar de spelers van de verschillende clubs verblijven.

Vorige maand kreeg Manchester City om dezelfde reden al dezelfde geldboete.