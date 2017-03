André Greipel heeft zijn ritzege beet in Parijs-Nice. De sprinter van Lotto Soudal, dinsdag nog zeer ontgoocheld om zijn zevende plaats, schoot deze keer wel raak en pakt daarmee, na een overwinning in 2015, zijn tweede ritzege in de Koers naar de Zon.

“Ich bin toch keine machine”, zong een goedgezinde Greipel als antwoord op de eerste vraag in de perszaal na afloop van zijn overwinning. “ik ben toch geen machine. Het is maar normaal dat ik ontgoocheld ben na een verlies zoals dinsdag in de sprint. Ik was kwaad op mezelf omdat ik een grote fout maakte in de finale en toen de verkeerde kant van de rotonde koos. In één keer verloor ik heel wat posities en moest ik op 3 kilometer nog van plek 100 naar voren sprinten. Een sprint voor de sprint, dus ik had niets meer in de benen voor die sprint zelf. Daarom was ik kwaad”.

“Vandaag wilden we het beter doen, liep alles wel goed, kon het plan perfect uitgevoerd worden en pak ik de zege. Hier ben ik super blij mee, want er staan hier heel wat topsprinters aan de start. Het doel was een ritzege in Parijs-Nice en dat doel is nu bereikt. Met Tony (Gallopin) hebben we een renner die tweede staat in het klassement. Hij is in goede doen en hopelijk kunnen we ons andere doel, een top tien, en waarom niet meer zelfs, ook binnen halen. Tony is op en top prof, ik ken niemand die zo professioneel te werk gaat. Hij bereidt zich enorm goed voor, verkende de tijdrit tijdens de winter, kijkt altijd hoe de wind staat, pluist het roadbook uit, hij weet waar hij mee bezig is. Ik hoop dat hij zijn droom zal doen uitkomen.”

Foto: BELGA

Herman Frison: “André heeft sprinten nog niet verleerd”

De ritzege van Greipel zorgde voor blije gezichten bij Lotto Soudal. De sfeer aan de bus was een pak vrolijker dan dinsdag na de zevende plek van Greipel, die toen de mist in ging met een zevende plaats. “André heeft toen een fout gemaakt en dat ook zelf toegegeven, nu werd het plan wel perfect uitgevoerd”, klonk het bij ploegleider Herman Frison.

Greipel nam een rotonde toen aan de linkerkant in plaats van de rechterkant, zoals ‘s ochtends nog uitgebreid bij de briefing werd uitgelegd. “André heeft zich toen na de etappe bij elke renner geëxcuseerd”, aldus Frison. “Nu verliep alles wel volgens plan. We kenden die laatste anderhalve kilometer uit het hoofd: 900 meter in dalende lijn, dan 300 meter vals bergop en vervolgens 250 meter vlak, met tegenwind, dus het was zaak om lang genoeg te wachten in de sprint.”

Lotto Soudal telt intussen zeven overwinningen. “Al sinds de Challenge Mallorca zijn we goed op dreef”, aldus Frison, “en dat helpt. Als je het seizoen goed start, kan je verder gaan op die flow. Anders moet je meteen achter de feiten aan hollen. Nu gaat het goed en als je ziet dat André intussen toch aan drie zeges zit, toch telkens tegen topsprinters, dan doet wel deugd. Hij is het sprinten nog altijd niet verleerd.”

“We reisden naar hier met twee doelen: een ritzege en een klassement, een top tien. André heeft die zege beet, Tony (Gallopin) staat goed in het klassement en is gemotiveerd, maar de etappe van zaterdag wordt doorslaggevend met die slotklim van bijna 16 km. Er zijn ook heel wat klimmers die veel tijd hebben verloren de voorbije dagen. Zij zullen niet wachten, maar aanvallen. En Contador wacht ook nooit, dus het wordt zeker spannend tot het eind. Nu goed, die ritzege hebben we al en Tony staat nu tweede. We zien wel hoe het nu verder loopt.”

Groenewegen: “Niet ontevreden met derde plek”

Na een vierde plaats in Amilly sprintte de 23-jarige Nederlander Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) donderdag wel naar het podium. “Ik kan leven met deze derde stek. Het was vrij hectisch”, aldus de Nederlandse kampioen (die zijn eerste Parijs-Nice rijdt) na afloop. “Ik had geen keuze en moest vroeg aangaan. Toen Greipel me remonteerde, merkte ik meteen dat hij sterker was. Als je verliest omdat iemand sterker is, moet je het daarmee doen. We mogen tevreden zijn met een derde plek, tussen dit deelnemersveld.”

Volgens Groenewegen leverde de ploeg goed werk in de sprintvoorbereiding, die, net zoals bij Greipel dinsdag fout liep toen ook zijn team de verkeerde kant van de rotonde nam en hij ten val kwam. “Dinsdag verknalden wij het zelf, vandaag hebben wij dat aardig rechtgezet. Na het klimmetje brachten mijn ploeggenoten mij naar voren. In de finale hebben we lang gewacht en zijn we goed bij elkaar gebleven.”

Daarna was het aan hem. “In dit deelnemersveld derde worden en de sprinttrein op de rails houden is goed”, zei hij. “De timing om onze sprint aan te zetten wordt steeds beter. De sprinttrein heeft vandaag opnieuw een stap gezet en we moeten nog een klein beetje verbeteren en dan kunnen we richting de Tour werken.”