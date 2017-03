In de Kamer vond deze middag een stevig debat plaats over gelijkekansencentrum Unia. Dit na eerdere uithalen naar Unia van kersvers staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). Demir herhaalt haar standpunt over Unia en wacht tot de rust terugkeert vooraleer terug in gesprek te gaan met het gelijkekansencentrum.