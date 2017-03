Alles wat u moet weten over de Publifin-affaire

Het schandaal rond de Luikse intercommunale Publifin blijft maar nazinderen. Mocht u zo’n tien afleveringen geleden al afgehaakt zijn: dit moet u weten.

Wat is de Publifin-affaire?

De bal in de affaire-Publifin ging al eind december aan het rollen. Het gaat om een intercommunale die is ontstaan uit verschillende Luikse entiteiten, allemaal actief in de energiedistributiesector.

De lokale politici die een zitje hebben in de adviesraden van Publifin werden daar aardig voor verloond. Het ging om bedragen tussen de 1.300 en de 2.800 euro bruto per maand, terwijl ze vaak niet eens aanwezig waren in de vergaderingen. De betalingen liepen sinds midden 2013 en tikten dus aan tot hoge bedragen. Er waren ingenieuze systemen opgezet om aan controle te ontsnappen.

Wat is er vandaag gebeurd?

Documenten verdwenen

Olga Zrihen en André Gilles Foto: Photo News

De procureur-generaal van Luik heeft vanochtend de onderzoekscommissie in het Waals Parlement die de Publifin-affaire onderzoekt, op stelten gezet. Volgens een proces-verbaal zouden André Gilles en Stéphane Moreau, de twee spilfiguren in het schandaal, belangrijke documenten hebben laten verdwijnen. De parlementaire onderzoekscommissie had documenten opgevraagd, maar die zouden vervalst zijn.

‘We laten niet met onze voeten spelen’

De Waalse parlementsleden reageerden geschokt op de beschuldiging dat de top van Publifin belangrijke informatie heeft laten verdwijnen. Commissielid Jean-Luc Crucke (MR) reageert geschokt. ‘Je speelt niet met de voeten van een parlementaire onderzoekscommissie’, zegt hij. ‘Wij willen totale transparantie.’

Voorzitter Publifin neemt ontslag

André Gilles, voorzitter van Publifin, kondigde even later aan dat hij ontslag neemt. Hij vindt dat hij niet langer kan functioneren. ‘Ik stel met consternatie en met tristesse vast dat er sinds de Publifin-bashing naar geen enkel woord, geen enkele uitleg, geen enkele rationale redenering wordt geluisterd.’ In de verdediging die Gilles vanmiddag op zijn Facebook-pagina bekendmaakte, verwijst niets naar een schuldbekentenis.

Gilles ontkent echter formeel dat hij op 22 februari op de hoofdzetel van Publifin was om documenten te laten verdwijnen of vervalsen.

Publifin-personeel vreest voor job

Ondertussen vreest het personeel van Nethys, het bedrijf achter de intercommunale Publifin, de dupe te worden van de schandalen.

Wat is er eerder gebeurd?

‘Revolutie in de regelgeving’

Paul Magnette Foto: Photo News

Het schandaal rond de Luikse intercommunale Publifin is niet enkel een ramp voor de PS. ‘Het is een catastrofe voor het imago van de politiek’, zei Waals minister-president Paul Magnette (PS) eerder. Hij achtte het hoog tijd voor een ‘revolutie in de regelgeving’ en stelde een hoop maatregelen voor.

Parlementaire onderzoekscommissie

Na getreuzel werd er ook beslist om een parlementaire onderzoekscommissie naar Publifin op te richten. Aanvankelijk had de PS bezwaren. ‘Er is sereniteit nodig om volledige transparantie te bekomen over de Publifin-affaire: de PS vraagt daarom een onderzoekscommissie’, tweette Di Rupo enkele weken geleden.

De koerswijziging kwam er nadat Publifin-voorzitter André Gilles (PS) tijdens een hoorzitting had nagelaten om essentiële vragen over de excessieve vergoedingen te beantwoorden.

André Gilles

André Gilles Foto: Photo News

De Publifin-voorzitter kwam de laatste weken meermaals onder vuur te liggen in het Waals parlement. Maar het boetekleed aantrekken? In de eerste Publifin-commissie deed André Gilles dat allerminst. ‘Het is inderdaad schandalig dat sommigen hun werk niet deden.’ Anderen, niet hij.

Op de tweede dag van de Onderzoekscommissie naar het Publifin-schandaal stuurde André Gilles zijn kat. Hij liet toen vlak voor aanvang weten dat hij ziek was. Iets wat door de oppositie én CDH op ongenoegen en veel ongeloof werd onthaald. Toch stelde een controlearts wel degelijk vast dat Gilles te ziek was om een urenlang verhoor aan te kunnen.

Vandaag biedt Gilles zijn ontslag aan omdat hij vindt dat hij niet langer kan functioneren. Gilles vindt dat hij in het belang van de intercommunale en zijn personeel ontslag moest nemen, omdat de druk van de media te groot is geworden en hij het nodig vindt dat de kalmte terugkomt.

Rollende koppen

Paul Furlan Foto: Photo News

Met André Gilles rolt er dus opnieuw een kop in de affaire-Publifin. Aanvankelijk nam de adjunct-kabinetschef van Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan ontslag. Claude Parmentier zou 153.000 euro bruto hebben opgestreken via Nethys, een onderdeel van de omstreden intercommunale Publifin.

De PS behield aanvankelijk nog het vertrouwen in Paul Furlan zelf. Maar door de toenemende druk bleek zijn positie nu toch niet langer houdbaar. De minister van Lokale Besturen kondigde niet veel later zijn ontslag aan. ‘Ik ben geen calimero’, benadrukte Furlan.

Met zijn ontslag redde Paul Furlan (PS) de Waalse regering voorlopig. Voor zijn partij houdt de storm aan. Krijgt Di Rupo de Luikenaars onder controle? Het lot van PS-voorzitter Elio Di Rupo is verbonden met de manier waarop hij die eigengereide Luikse PS onder controle kan krijgen.

