Pakjesbezorger neergestoken op straat in Gent

Foto: IF

Een medewerker van transportbedrijf PostNL is donderdagmiddag in de Gentse wijk Brugse Poort neergestoken op straat. Het incident deed zich voor in de Blazoenstraat. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden, maar volgens getuigen zour er sprake zijn van een zwaar geval van verkeersagressie.

Iets na de middag kwam het volgens getuigen tot een aanrijding tussen een bestelwagen van PostNL en een fietser. Buurtbewoners zouden gezien hebben hoe de chauffeur van de bestelwagen het nadien aan de stok kreeg met de man die aangereden was. Daarbij zou die laatste een mes getokken hebben en de pakjesbezorger hebben neergestoken.

Het zwaargewonde slachtoffer werd door personeel van de Louis Delhaize naar binnen gebracht, waar hij door de toegesnelde ambulanciers de eerste zorgen kreeg. De politie zette nadien de hele buurt af. Het is nog niet duidelijk of de dader al is opgepakt.