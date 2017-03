Het Poolse europarlementslid Janusz Korwin-Mikke mag volgende week een sanctie verwachten voor zijn seksistische uitspraken in het Europese halfrond. Dat heeft de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani gezegd op de wekelijkse bijeenkomst van de fractieleiders.

Korwin-Mikke veroorzaakte vorige week ophef met zijn verklaring dat vrouwen minder moeten verdienen dan mannen omdat ze ‘zwakker, kleiner en minder intelligent’ zijn.

Met die seksistische uitspraak was de Pool niet aan zijn proefstuk toe. De voorbije jaren werd hij al bestraft omdat hij de Hitlergroet had gebracht en vluchtelingen met uitwerpselen had vergeleken.

Tajani meldde de fractieleiders donderdagochtend dat hij Korwin-Mikke een forse sanctie wil geven. Volgende week moet duidelijk worden hoe die straf er precies zal uitzien.

De Pool kan geschorst worden, een stevige boete krijgen of mogelijk wordt zijn recht om het Europees Parlement extern te vertegenwoordigen tijdelijk ingetrokken.

Korwin-Mikke is de enige vertegenwoordiger van zijn eigen conservatieve en eurosceptische partij Korwin in het Europees Parlement. Hij behoort niet tot een fractie in het halfrond.