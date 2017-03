Nicole Kidman legt uit waarom ze zo vreemd klapte tijdens Oscars

Na de uitreiking van de Oscars eind februari was Nicole Kidman een van de gespreksonderwerpen op sociale media. Kijkers vroegen zich af waarom ze zo vreemd aan het klappen was tijdens de show. Nu heeft ze zelf een verklaring gegeven.

De 49-jarige Nicole Kidman sprak donderdag met de radiopresentatoren Kyle Sandilands en Jackie O over de Oscaruitreiking. Haar uitleg voor het vreemde geklap? Ze droeg die avond een dure ring die ze geleend had en wou die niet beschadigen.

‘Het was echt heel vreemd. Ik dacht: Ik wil klappen, ik wil echt niet degene zijn die niet klapt’, want dat zou het ergste geweest zijn. Ik ben dus gewoon beginnen te klappen. Maar dat was heel moeilijk omdat ik een gigantische ring aanhad die niet van mij was. Een prachtig sieraad. Ik was doodsbang om het te beschadigen.’

Nicole Kidman opens up to Kyle and Jackie O about the famous Oscars clap! #nicolekidman #oscars pic.twitter.com/ybvmOgrBPT — Kyle and Jackie O (@kyleandjackieo) 8 maart 2017

Na de uitzending van de Oscaruitreiking gingen de beelden van Nicole Kidman razendsnel viraal. Iedereen vroeg zich af waarom ze zo vreemd in haar handen stond te klappen.

‘Ze klapt zoals een zeehond’, was slechts een van de vele reacties.