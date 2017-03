De EU-leiders hebben Donald Tusk herverkozen als voorzitter van de Europese Raad, ondanks verzet van de Poolse premier Beata Szydlo. Alleen Polen stemde tegen.

De Poolse premier presenteerde Saryusz-Wolski als tegenkandidaat van Tusk als voorzitter van de Europese Raad. Maar ze stond compleet geïsoleerd. ‘Alle standpunten moeten gerespecteerd worden’, zei ze nog bij haar aankomst. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken dreigde er zelfs mee dat bij een gedwongen stemming de top bedreigd wordt. Maar de Poolse regeringsleider heeft haar collega's niet kunnen overtuigen. Alle lidstaten behalve Polen hebben Donald Tusk herverkozen. Premier Charles Michel feliciteerde hem op Twitter:

Donald Tusk drukte zijn dankbaarheid op Twitter.

Grateful for trust & positive assessment by #EUCO. I will do my best to make the EU better. — Donald Tusk (@eucopresident) March 9, 2017

Eensgezindheid

In principe streven de 28 EU-leiders naar eensgezindheid bij dit soort topbenoemingen, maar zonder akkoord kan de Europese Raad ook stemmen. En dat is gebeurd. Bij de stemming is Polen volledig weggezet door alle andere lidstaten, waaronder ook het Verenigd Koninkrijk en Hongarije. Of de Poolse premier Beata Szydlo haar dreigementen gaat uitvoeren om de conclusies van de top niet te ondertekenen, zal nog moeten blijken. Behalve dat de eenheid dan weg is, heeft dat weinig gevolgen voor de conclusies zelf.

Dat Tusk zou herbenoemd worden, stond op voorhand al zo goed als vast. ‘Ik hoop dat Polen inziet dat 26 landen Tusk steunen, enkel het Verenigd Koninkrijk zal zich onthouden door de Brexit’, verklaarde de voorzitter van de EVP Manfred Weber voor de start van de top. ‘De Raad moet hem herverkiezen en het interne Poolse debat moet niet op het Europees niveau gevoerd worden.’

Ook de socialistische EU-leiders steunden Tusk. Zij vonden het aanvankelijk niet kunnen dat de christendemocraten de drie topposities in handen hebben, maar ze hebben toch geen alternatieve kandidaat naar voren geschoven.

Tegenkandidaat

Het huidige mandaat van Tusk loopt eind mei af. Dat hij donderdag benoemd zou worden voor een tweede ambtstermijn van 2,5 jaar leek evident, tot Polen duidelijk maakte dat het zijn landgenoot in geen geval wou steunen en een alternatieve kandidaat naar voren schoof. De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid ziet in Tusk een politieke tegenstander.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei donderdag dat de herbenoeming van Tusk ‘een teken van stabiliteit’ zou zijn. De voorzitter van de Europese Raad zal een belangrijke rol spelen in de Brexit-onderhandelingen.