Jonge Vlaamse vrouw opgepakt in terreuronderzoek

Het gerecht heeft een 24-jarige vrouw gearresteerd die hulp zou verleend hebben aan personen die een aanslag wilden plegen in Europa. De zaak heeft niets te maken met de aanslagen in Zaventem of Brussel.

In het kader van een onderzoek naar terrorisme van het federaal parket werd er in de nacht van 7 op 8 maart 2017 een huiszoeking uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen op vraag van een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme in West-Vlaanderen.

Er werden geen wapens of explosieven aangetroffen.

In totaal werd er één persoon meegenomen voor verhoor: Molly B., een 24-jarige vrouw uit Wevelgem met de Belgische nationaliteit.

Het onderzoek levert aanwijzingen op dat de vrouw hulp heeft verleend aan personen die de intentie hadden een aanslag te plegen in Europa.

De onderzoeksrechter heeft beslist om de vrouw onder aanhoudingsbevel te plaatsen. Zij werd in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie

Dit dossier staat volledig los van de dossiers betreffende de aanslagen te Parijs van 13 november 2015 of Brussel/Zaventem van 22 maart 2016.

In het belang van het onderzoek kunnen geen verdere inlichtingen of details gegeven worden.