De 19-jarige Ben Adriaensen, 110e op de wereldranglijst, is donderdag op het Europese indoorkampioenschap boogschieten voor junioren in het Franse Vittel uitgeschakeld in de kwartfinales van de competitie met de recurveboog. Hij verloor met 6-5 in sets van de Fransman Thomas Koenig, de derde uit de kwalificaties.