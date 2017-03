Lek over CIA-hackingmethoden kwam vermoedelijk uit eigen huis

De FBI en de CIA openen een strafrechtelijk onderzoek naar het lek waardoor informatie over de hackingmethoden van de CIA bij WikiLeaks terechtkwam. De inlichtingendiensten waren al enkele maanden op de hoogte van het lek.

Het lek kwam hoogstwaarschijnlijk uit eigen huis, zegden Amerikaanse functionarissen aan het persbureau Reuters. Het gaat vermoedelijk om een of meer contractuelen. Eerder deze week publiceerde de klokkenluiderswebsite WikiLeaks documenten waaruit blijkt dat de CIA spioneert via alledaagse elektronica zoals smartphones en tv-toestellen. Ook blijkt de inlichtingendienst in staat het bij een cyberoperatie te doen voorkomen alsof buitenlandse spionnen, bijvoorbeeld Russische, achter de hack zitten.

De functionarissen zegden dat de documenten, die de tussen 2013 en 2016 gebruikte hackingtechnieken beschrijven, echt blijken te zijn. De inlichtingendiensten waren volgens hen al sinds eind vorig jaar op de hoogte van het lek. Er wordt nu een strafrechtelijk onderzoek geopend. De onderaannemers van de CIA zijn volop bezig aan een lijst van medewerkers die toegang hadden tot de gelekte informatie.

Dinsdag zei WikiLeaks in een mededeling dat de CIA de controle had verloren over documenten die de hackingmethoden beschrijven en dat die al enige tijd op ongeoorloofde manier leken te circuleren tussen gewezen hackers in dienst van de overheid en personeel van onderaannemers, van wie een de bron van de website was.

Ook Edward Snowden en Harold Thomas Martin, die eveneens geheime informatie openbaar maakten, werkten voor een onderaannemer - met name het consultingbedrijf Booz Allen Hamilton. Wellicht zal het toenemend gebruik van onderaannemers in plaats van statutaire ambtenaren, ten gevolge van budgettaire beperkingen, ernstig tegen het licht worden gehouden.

President Trump is volgens zijn woordvoerder hoogst bezorgd over het lek en beloofde strenge straffen.