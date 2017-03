‘We laten niet met onze voeten spelen’

De Waalse parlementsleden reageren geschokt op de beschuldiging dat de top van Publifin belangrijke informatie heeft laten verdwijnen.

De procureur-generaal van Luik heeft vanochtend de onderzoekscommissie in het Waals Parlement die de Publifin-affaire onderzoekt, op stelten gezet. Volgens een proces-verbaal zouden André Gilles en Stéphane Moreau, de twee spilfiguren in het schandaal, belangrijke documenten hebben laten verdwijnen. De parlementaire onderzoekscommissie had documenten opgevraagd, maar die zouden vervalst zijn.

Commissielid Jean-Luc Crucke (MR) reageert geschokt. ‘Je speelt niet met de voeten van een parlementaire onderzoekscommissie’, zegt hij. ‘Wij willen totale transparantie.’

CDH-fractieleider Dimitri Fourny voegt eraan toe dat de commissie huiszoekingen heeft bevolen om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van vervalsingen.

De commissie was gisteravond al op de hoogte en heeft vanochtend samengezeten met de procureur-generaal van Luik en de experts om te zien wat er nu moet gebeuren. Na een moeilijke discussie is beslist om deze namiddag toch André Gilles te ondervragen, zoals gepland. ‘Het is belangrijk dat hij komt’, zegt Patrick Prévot (PS). ‘Gilles zal onder ede moeten getuigen.’