Stephen Hawking: ‘Agressie en technologie kunnen onze ondergang worden, maar ik ben optimistisch’

De Britse natuurkundige, kosmoloog en wiskundige Stephen Hawking vreest dat het oerinstinct van de mens om agressief uit de hoek te komen ons de kop kan kosten. Maar dat probleem valt op te lossen, denkt Hawking.

Dat hij dit jaar 75 is geworden is een klein mirakel, maar de bekende natuurkundige Stephen Hawking, die aan de spierziekte ALS lijdt, gaat onverminderd door met zijn werk. Vorig jaar schreef Hawking nog een open brief waarin hij stelde dat met de Brexit en de verkiezing van Donald Trump ‘het gevaarlijkste moment van de geschiedenis van de mensheid’ was aangebroken. ‘Dit omdat mensen het gevoel hebben dat ze in de steek worden gelaten door hun leiders’, klonk het in december 2016.

Met het nieuwe jaar heeft Hawking echter een nieuwe portie hoop gekregen, zegt hij tijdens een interview met The Times. Ongevaarlijk is de situatie nog steeds niet, maar misschien krijgen ze het allemaal wel opgelost, die mensen.

Nuttige agressie

Het grootste onheil schuilt volgens Hawking in de dosis agressie waarmee elk menselijk wezen standaard is uitgerust. ‘Sinds het begin van onze beschaving bleek agressie nuttig om te overleven’, zegt hij. ‘Agressie zit in onze genen. Alleen was het vroeger enkel mens tegen mens en is er nu technologie, slimme technologie. Die combinatie van woede en nucleaire of biologische wapens kunnen onze ondergang worden. Maar ik blijf optimistisch.’

Hawking stelt voor om op twee vlakken de inspanningen op te voeren: enerzijds met logica en rede blijven handelen als mens en anderzijds door de technologietouwtjes strak in handen te houden.

Wereldregering

‘Een soort van wereldregering opstarten zou de ideale oplossing zijn’, aldus de natuurkundige. ‘Al zou dat ook nieuwe problemen kunnen veroorzaken, want zo’n grote regering kan uitmonden in een tirannie. Maar vele geesten samen laten rijpen, is een positief gegeven om impulsieve beslissingen te vermijden.’

‘Ik weet: het klinkt allemaal nogal duister, maar ik ben een optimist. Ik geloof echt dat de mensheid deze uitdagingen aankan’, besloot Hawking hoopvol.