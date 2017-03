Proces kasteelmoord begonnen: voorstelling getuigen

Het langverwachte proces omtrent de Kasteelmoord begint vandaag in Brugge. De vier beklaagden, André Gyselbrecht, Pierre Serry, Roy Larmit en Evert De Clercq, staan vijf jaar na de feiten terecht voor de moord op kasteelheer Stijn Saelens.

De zitting begon onder strenge veiligheidsmaatregelen. Er waren verschillende politiemensen aanwezig in en rond de zittingszaal, waaronder een paar zwaarbewapende agenten.

De voorzitter van de rechtbank wil het proces niet te lang laten aanslepen. 'Het is onze bedoeling een goede rechtspleging te regelen, binnen een redelijke termijn. Dat wil niet zeggen dat we het aan een snel tempo zullen doen. De komende maanden is er voldoende tijd en ruimte voorzien voor deze zaak. We hopen dat de partijen op een vlotte en serene wijze zullen meewerken.

Uitstel

De vrees heerste dat het proces al onmiddellijk uitgesteld zou worden. De nieuwe advocaat die zou optreden voor de vier kinderen van Stijn Saelens, heeft zichzelf gisteravond afgezet. Hij kan niet neutraal optreden, want hij sprak zich als rechter in 2011 al uit in de echtscheidingsprocedure van het gezin. De vier jonge kinderen hebben nu geen stem meer op het proces.

'Ik heb vernomen dat er bezwaar is tegen mijn optreden voor de minderjarige kinderen. Ik heb besloten om me uit de zaak terug te trekken omdat ik niet wil dat er polemiek is', aldus Meester Gobin.

De kinderen moeten eerst een nieuwe voogd toegewezen krijgen, die op zijn beurt een advocaat moet aanstellen. De rechtbank heeft beslist om Rik Demeyer aan te stellen als voogd voor de kinderen. Meester Demeyer is bereid om als voogd op te treden voor de vier kinderen van het echtpaar Saelens.

Proces

Na de opschorting om een nieuwe voogd aan te stellen begint de zitting opnieuw. De nabestaanden van de familie Saelens vragen om een politieman op te roepen als getuige. De agent ondervroeg Stijn Saelens indertijd over zedenfeiten met zijn kinderen.

De burgerlijke partijen en het openbaar ministerie hebben voorgesteld welke getuigen ze willen oproepen. Het gaat onder meer om kennissen van de familie Gyselbrecht, de speurder die het onderzoek heeft gedaan, een wetsgeneesheer en een wapendeskundige.

De voorzitter van de rechtbank vreest dat alleen al die getuigen, dus zonder die van de beklaagden, kunnen leiden tot een zeer tijdrovend proces. Daarom wordt voorgesteld om die met video te verhoren en zo aan bod te laten komen tijdens het proces.

De advocaten van André Gyselbrecht beginnen met een procedurekwestie. Zij blijven erbij dat de zaak voor assisen had moeten komen en vragen aan deze correctionele rechtbank of ze zichzelf bevoegd ziet voor de zaak.

De feiten

Op 31 januari 2012 verdween de 34-jarige projectontwikkelaar Stijn Saelens. In kasteel Carpentier in Wingene, waar hij met zijn echtgenote en vier kinderen woonde, trof zijn vrouw, huisdokter Elisabeth, een bloedspoor, een kogelhuls, de bril en de gsm van haar man aan.

Het duurde tot 17 februari voor het lichaam van Saelens werd ontdekt, in een put in een bos bij Maria-Aalter. Een autopsie wees uit dat hij overleed door een kogel in de rechterlong. Over zijn geslachtsdelen was een bijtend product gegoten.

Al snel kwam schoonvader André Gyselbrecht in beeld als mogelijke opdrachtgever voor de moord. Hij zou zijn boezemvriend Pierre Serry als tussenpersoon ingeschakeld hebben. Maar Serry hield vier jaar lang de lippen stijf op elkaar. Pas afgelopen september praatte hij dokter Gyselbrecht als opdrachtgever aan de galg.

Ook Peter Gyselbrecht, de zoon, zat een tijdlang in voorhechtenis, maar hij werd niet doorverwezen naar de correctionele rechtbank.