Voormalige gouverneur van Utah wordt Amerikaanse ambassadeur in Rusland

Jon Huntsman Jr., de voormalige gouverneur van de staat Utah, heeft het aanbod van president Donald Trump aanvaard om de Amerikaanse ambassadeur in Rusland te worden. Dat melden Amerikaanse media woensdag.

Huntsman kreeg het aanbod volgens nieuwswebsite Politico vorige week. Volgens Fox News heeft hij de functie aanvaard, maar moet zijn aanstelling nog bevestigd worden.

De job van Amerikaanse ambassadeur in Rusland is een van de meest gevoelige binnen de Trump-administratie. Er is de bezorgdheid over de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen, en over de contacten tussen Russische ambtenaren en het campagneteam van Trump.

Huntsman was onder voormalig president Barack Obama tussen 2009 en 2011 de Amerikaanse ambassadeur in China. Onder president George H.W. Bush was hij al ambassadeur in Singapore, en in 2012 was hij een Republikeinse presidentskandidaat.