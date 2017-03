CIA: ‘Publicaties Wikileaks helpen tegenstanders van de VS’

De publicatie van documenten door klokkenluiderswebsite Wikileaks, met daarin details over methoden van piraterij, brengen Amerikaanse CIA-agenten in gevaar en helpen de tegenstanders van de Verenigde Staten. Dat melden de Amerikaanse inlichtingendiensten woensdag.

De CIA heeft geweigerd om de echtheid van de documenten die door Wikileaks werden gepubliceerd te bevestigen. Volgens de klokkenluiderswebsite staan daarin technieken van de CIA om gsm’s en televisies af te luisteren.

‘Het Amerikaanse publiek zou ongerust moeten zijn over elke publicatie van Wikileaks die tot doel heeft om de mogelijkheden te veranderen van de inlichtingendiensten om de VS te verdedigen tegen terroristen en andere tegenstanders’, aldus woordvoerster van de CIA Heather Fritz Horniak.

Volgens de documenten van Wikileaks zou de CIA meer dan duizend malwareprogramma’s hebben ontwikkeld, zoals virussen, Trojaanse paarden en andere software die elektrische toestellen, zoals smartphones, televisies en auto’s, kunnen controleren om gebruikers af te luisteren.

Buitenlandse vijanden

De CIA-woordvoerster herhaalde dat de CIA het recht niet heeft om afluisteroperaties uit te voeren in de VS of tegen Amerikaanse burgers, en ‘dat ook niet doet’. Daarnaast stelt ze dat ‘het de taak is van de CIA om innovatief te zijn, op het voorplan te staan rond de vooruitgang en om op de eerste rij te staan om het land te verdedigingen tegen onze buitenlandse vijanden’. ‘De missie van de CIA is om inlichtingen te verzamelen in het buitenland om Amerika te beschermen tegen terroristen, vijandige staten en andere tegenstanders’, klinkt het nog.