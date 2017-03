Ultimatum loopt af, nog geen Crevits gezien

Nog een dag rest minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om extra geld te vinden om de loopbaan van leerkrachten aantrekkelijker te maken. In de lerarenkamers stijgt de temperatuur.

Zwarte rouwbanden of volledig in het zwart geklede leerkrachten, speeches, slogans en zwarte ballonnen. De vakbonden op de Sint-Carolusschool in Sint-Niklaas hebben de deadline van vrijdag 10 maart niet afgewacht om actie te voeren. Gisteren was het al prijs. ‘We hebben twintig minuten de lessen stilgelegd op de campussen Meesterstraat en Hospitaalstraat. Exact twintig minuten, want we vrezen door de hervorming van Crevits twintig collega’s kwijt te raken.’

Ter herinnering: in januari heeft Crevits een voorstel op tafel gelegd om de loopbaan van leerkrachten bij te sturen. Ze wil onder meer startende leerkrachten makkelijker aan het werk houden en oudere leerkrachten meer ademruimte te geven. Maar dan moeten leerkrachten in de tweede graad wel 22 uur voor de klas staan, in plaats van 21. In de derde graad moet de prestatienoemer ook omhoog: van 20 naar 22 lesuren.

Niet fair, vinden de onderwijsvakbonden: op die manier financieren de leerkrachten zelf de hervorming. Ze hebben de minister gevraagd op zoek te gaan naar ­extra geld, morgen is de deadline.

Acties

‘Tot op heden is er geen overleg geweest met de minister. We hebben haar niet meer gehoord of gezien’, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de christelijke onderwijsvakbond COC. ‘Ofwel is het niet makkelijk om het geld te vinden, ofwel weet ze al dat haar boodschap negatief is.’

Bij het ACOD valt een gelijkaardig geluid te horen. Volgens de twee bonden behoren acties tot de mogelijkheden.

Het kabinet van Crevits laat niet in zijn kaarten kijken. Eerder liet de minister al weten zich niet te laten chanteren door de bonden.

Coalitiepartner N-VA weet wel waar er nog extra geld te vinden is: Vlaams Parlementslid Koen Daniëls neemt de koepels en ondersteunende diensten in het vizier. ‘We moeten uitzoeken waar alle middelen die niet naar de school of de klas gaan, dan wel naartoe gaan.’

Open VLD vraagt Crevits om haar hervorming verder te zetten, maar wil liever een werkweek van 38 uren voor leerkrachten invoeren, waarin zowel lesgeven, voorbereiding als overleg zit.