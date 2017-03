NMBS wiedt in snoepreisjes

Voortaan zullen leden en ere­leden van de raad van bestuur van de NMBS nog maar vier biljetten voor de Eurostar of Thalys per jaar krijgen.

In het verleden konden ze onbeperkt tickets krijgen om door heel Europa te reizen, maar daar is eind februari een einde aangemaakt. Dat werd vernomen bij de raad van bestuur.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) had eerder al gevraagd om alle voordelen die de raad van bestuur geniet onder de loep te nemen. Dat bericht de krant La Libre Belgique. ‘Dit kadert in de geest van good governance die we willen uitdragen’, klinkt het op het kabinet-Bellot.

Prijzige etentjes

Door het aantal tickets te begrenzen, geniet de raad van bestuur nu dezelfde voordelen als het spoorwegpersoneel. Daar hoort overigens ook een pas bij om gratis ons land te doorkruisen.

De voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS, Jean-Claude Fontinoy, kwam eerder in opspraak door dure hotelfacturen en prijzige etentjes gelieerd aan een vastgoedfiliaal van de NMBS. De vorige spoorbaas Jo Cornu wilde komaf maken met die uitspattingen.

Begin dit jaar is de raad van bestuur van de NMBS ook opnieuw samengesteld. N-VA heeft nu een prominente plaats gekregen.