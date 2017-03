Meeting Turkse ex-minister in Brussel rustig verlopen: 'Nu Erdogan uitnodigen'

De campagnebijeenkomst van de AKP, de partij van de Turkse president Tayyip Erdogan, met Turks volksvertegenwoordiger en ex-minister van Energie Taner Yildiz, verliep zonder moeilijkheden. Yildiz kwam woensdagavond Belgische Turken in Sint-Joost-ten-Node ervan overtuigen voor een grondwetswijziging te stemmen die Erdogan meer macht moet geven.

De UETD – de Europese tak van de AKP – nodigde Yildiz uit in haar lokalen in de Brusselse Koningsstraat. Daarvoor was volgens het gemeentebestuur geen toestemming nodig, omdat de bijeenkomst niet plaatsvond op openbaar terrein. Op VRT verklaarde de organisatie dat er zeker nog een grote bijeenkomst van de partij in België gepland staat. Daarvoor zou zelfs president Erdogan zelf uitgenodigd worden.

De gemeente zei op voorhand waakzaam te zijn, maar zoals verwacht waren er geen moeilijkheden. Ook Binnenlandse Zaken verlaarde dinsdag een oogje in het zeil te zullen houden.

Op 16 april kunnen de Turken in binnen- en buitenland - in België zijn zo’n 133.000 Turken stemgerechtigd - stemmen voor een grondwetswijziging. Eén van de artikels die worden aangepast, zou de macht van de president gevoelig uitbreiden.

In buurlanden Duitsland en Nederland probeerden overheden campagnebijeenkomsten van de AKP tegen te houden omdat gevreesd werd na de staatsgreep opnieuw een Turks conflict te importeren. ‘Maar die angst leeft niet binnen de Turkse gemeenschap in België’, verklaarden Turks-Belgische politici aan De Standaard.