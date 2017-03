Menselijke resten gevonden bij zoektocht naar lichamen vermiste Franse familie

Speurders hebben woensdag menselijke resten gevonden aan de afgelegen boerderij in een Bretoens bos waar het gezin Troadec vermoord werd. De schoonbroer van vader Troadec bekende ondertussen de moorden en is aanwezig bij de zoektocht.

Foto: AFP

Hubert Caouissin (46) woonde samen met Lydie Troadec, de twee jaar jongere zus van Pascal Troadec (49). De jongste weken was een erfeniskwestie ernstig uit de hand gelopen, wat leidde tot de gruwelijke moord van het gezin van die laatste.

Caouissin vermoordde Pascal en Brigitte Troadec en hun twee kinderen Sébastien en Charlotte met een koevoet in hun woning in Nantes. Dat bekende hij afgelopen weekend. Daarna zou hij hun lichamen overgebracht hebben naar een afgelegen boerderij in Pont-de-Buis, waar hij ze deels verbrandde en deels verstopte in het bos.

Foto: AFP

Speurders hebben het bos rond de boerderij woensdag opnieuw doorzocht. In het gebouw zelf hebben ze menselijke resten gevonden, die vermoedelijk van een gezinslid afkomstig zijn. Dat melden Franse media.

In de boerderij werden ook juwelen gevonden van de slachtoffers. Dat heeft de procureur in Nantes gezegd.

De zelfverklaarde dader is al heel de dag aanwezig aan de boerderij, net als zijn ex-vrouw. Hij gaf de indruk dat hij wilde helpen, aldus de procureur.