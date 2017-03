Kazachgate. Kubla: ‘Stuurde honderden brieven zoals die voor Chodiev’

De gewezen burgemeester van Waterloo, Serge Kubla, minimaliseert de brief die hij indertijd stuurde naar de Kamer om de naturalisatieaanvraag van de Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev te steunen. ‘Ik ben niet in dat dossier tussengekomen’, verklaarde Kubla woensdag voor de onderzoekscommissie-Kazachgate. ‘Mocht ik toen hebben geweten wat ik nu weet, zou ik zeker meer afstand hebben gehouden.’

De naam van MR-burgemeester Kubla dook op omdat hij indertijd de voorzitter van de Kamercommissie Naturalisaties, Claude Eerdekens, had geschreven met de vraag het dossier van Chodiev met de nodige aandacht te behandelen. Bovendien bleek Kubla toelating te hebben gekregen van Chodiev, toevallig zijn achterbuur in Waterloo, om een doorgangsweg over zijn domein te gebruiken.

Kubla legde woensdag in de onderzoekscommissie uit hoe hij Chodiev indertijd leerde kennen en er een ‘hartelijke relatie als buur’ mee onderhield. Toen Chodiev hem uitlegde dat hij zich wilde laten naturaliseren omdat hij omwille van zijn afkomst steevast visa moest aanvragen, antwoordde Kubla naar eigen zeggen dat hij zou helpen indien hij kon.

‘Daar stopt het’, aldus Kubla. ‘Ik schreef honderden steunbrieven’, bijvoorbeeld nadat inwoners bij hem hadden aangeklopt om werk of een huis te vinden of omdat hun pensioen te laag was. ‘Claude Eerdekens heeft trouwens zelf gezegd dat hij duizenden brieven heeft ontvangen en dat hij ze verticaal klasseerde.’

‘Niets te zeggen over Staatsveiligheid’

Kubla noemde het ook ridicuul dat hij met Chodiev zou hebben onderhandeld om die doorgang te mogen gebruiken in ruil voor het regelen van de naturalisatie. ‘Ik zou daar niet toe in staat zijn geweest’, benadrukte Kubla. ‘Ik heb niets te zeggen over de Staatsveiligheid, het parket of de politie’, die allen een advies moesten geven in het naturalisatiedossier. Als burgemeester had Kubla bij de politie weliswaar iets te zeggen over het administratieve luik, maar niet het gerechtelijke, waar de naturalisatie op slaat.

Kubla merkte op dat zijn Oezbeekse buur overal groen licht heeft gekregen bij zijn aanvraag. ‘Niemand is me ooit komen zeggen dat ik voorzichtig moest zijn met hem’, aldus Kubla, die er bovendien op wees dat Chodiev twee jaar later met premier Jean-Luc Dehaene naar Kazachstan was gereisd. ‘Nu zou ik het anders bekijken. Mocht ik toen hebben geweten wat ik nu weet, zou ik zeker meer afstand hebben gehouden.’

‘Chodiev leefde zoals iedereen’

Eerder had de commissaris van Waterloo verklaard dat hij het naturalisatieverzoek van de echtgenote van Chodiev had behandeld, onder meer omdat er bedreigingen tegen Chodiev waren geuit. Kubla was daar niet van op de hoogte. ‘Niets liet uitschijnen dat hij werd bedreigd. Hij liet zijn hond ‘s avonds uit, zijn kinderen wachtten op de bus om naar school te gaan, zijn echtgenote nam alleen de auto om te gaan winkelen. Hij leefde zoals iedereen’.

Diezelfde commissaris verklaarde ook dat hij driemaal met Kubla heeft gepraat over de naturalisatie van de echtgenote. ‘Ik zag de commissaris meermaals per maand. Mogelijk hebben we over die dossiers gepraat, maar dat was niet belangrijk’, aldus Kubla. ‘Enkel de adjunct-commissaris is me komen opzoeken om te polsen naar de integratie van Chodiev. Ik heb geantwoord dat hij een aangename buur was’.