‘Bottinekes’ tekenen cassatieberoep aan in zaak-Jonathan Jacob

Zes agenten van het Bijzonder Bijstandsteam (BBT), beter bekend als ‘de bottinekes’, tekenen cassatieberoep aan tegen hun veroordeling in de zaak Jonathan Jacob. De teamleider, die het zwaarst werd gestraft, doet dat niet. Dat bevestigt hun advocaat Jan De Man.

Het doek over het proces-Jacob blijkt na de uitspraak op 22 februari toch nog niet definitief gevallen. Zes agenten van het BBT tekenen cassatieberoep aan. Het Hof van Cassatie oordeelt niet over de feiten, maar over de wettigheid van rechterlijke beslissingen. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt, kan het arrest vernietigd worden.

Zeven leden van het BBT werden op 22 februari veroordeeld wegens onopzettelijke doding. De leider van de BBT, bekend onder de codenaam Scotia, kreeg negen maanden cel met uitstel. Zes andere 'bottinekes' kregen zes maanden cel met uitstel. Een lid van de BBT en de commissaris van de lokale politie Mortsel werden vrijgesproken 'Er is geen twijfel dat de dood van Jonathan Jacob veroorzaakt werd door het geheel aan handelingen van het Bijzondere Bijstandsteam', oordeelde het hof.

De oud-directeur en de hoofdpsychiater van de Broeders Alexianen in Boechout werden net als in eerste aanleg veroordeeld voor schuldig verzuim. 'Het gedrag van de directeur en psychiater strookt niet met dat van een normaal en zorgvuldig handelende arts en directeur', oordeelde het hof van beroep. Ze krijgen een straf van zes maanden cel met uitstel.

Interventie

Jonathan Jacob (26) stierf op 6 januari 2010 in een politiecel van Mortsel na een interventie van het Bijzonder Bijstandsteam van de Antwerpse lokale politie (BBT, de ‘bottinekes’). Zijn dood was het gevolg van een aantal factoren.

Jacob was psychotisch geworden onder invloed van amfetamines. De politie van Mortsel pakte hem op en probeerde hem te laten opnemen bij de broeders Alexianen in Boechout. Maar daar werd Jacob tot twee keer toe geweigerd omdat hij te agressief zou zijn geweest. Nadat Jacob een dag lang in een politiecel in Mortsel had gezeten, probeerden de BBT’ers hem uit de cel te halen om hem een kalmeerspuit te laten toedienen. Maar door het gebruikte geweld, stierf Jonathan Jacob.

De camerabeelden van het overmeesteren van Jonathan lekten uit en schokten de publieke opinie.

De zeven BBT’ers werden in juni 2015 bij verstek een eerste keer schuldig bevonden aan de onopzettelijke doding van Jonathan Jacob. Ook de oud-directeur en de hoofdpsychiater van de Broeders Alexianen in Boechout werden toen bij verstek veroordeeld. Een jaar later in verzet kregen ze dezelfde straf.