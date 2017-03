Moscon kwam tijdens de ploegentijdrit in de Tirreno-Adriatico op een bijzonder ongelukkige manier ten val. De renner kwam ten val op een rechte baan doordat zijn voorwiel in stukken brak. Volgens de renner lag een put in de weg aan de basis van het voorval. Moscon viel zwaar, maar reed uiteindelijk wel uit.

“Dit kon niet meer slechter,” schrijft Geraint Thomas op Twitter. “Wanneer drie teamgenoten hun voorwiel breken...”.

Well that couldn't have been much worse!! When 3 of your teammates break their front wheel... pic.twitter.com/R9aK4ntp5b