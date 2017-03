Beroemd ijsberenjong sterft in dierentuin

Fritz, het ijsberenjong dat vier maanden geleden werd geboren in de zoo van Berlijn, is overleden.

De kleine ijsbeer werd vier maanden geleden geboren met een leveraandoening. Daarmee trok hij wereldwijd de aandacht en werd hij onmiddellijk vergeleken met Knut, een ijsberenjong dat in 2011 stierf omdat hij vanaf de geboorte verstoten werd door de moeder.

Op een vraag van de zoo om een naam voor het dier te bedenken, kwamen meer dan 10.000 antwoorden van over de hele wereld.

De achteruitgang van de gezondheidstoestand van Fritz ging zo snel dat ook de dierenartsen in de zoo het tij niet meer konden keren. ‘We zijn sprakeloos, bedroefd en gedeprimeerd’, vertelde de directeur van de zoo, Andreas Knieriem over de dood van Fritz. ‘Het is ongelofelijk hoe die kleine ijsbeer onze harten veroverd heeft.’

Foto: REUTERS

Foto: AFP