De Wever: ‘Geen regering met PS zonder integraal confederalisme’

Net op de dag dat de voormalige N-VA-rebellen Hendrik Vuye en Veerle Wouters met hun grendelboek opnieuw op de pijnlijke plek bij de N-VA duwen, roert ook N-VA-voorzitter Bart De Wever nog eens de communautaire trom.

In Het Belang van Limburg zegt De Wever voor een communautaire doorbraak te wachten tot de PS incontournable is in Franstalig België. ‘Dan stap ik nooit in een regering zonder integrale uitvoering van onze institutionele blauwdruk’, zegt hij. Een half jaar geleden zei De Wever al iets vergelijkbaars, waaruit werd geconcludeerd dat de N-VA wel haar institutionele eisen zou opbergen in een regering zonder de PS.

De Wever voegt er ditmaal daarom aan toe dat hij ook bij onderhandelingen zonder de PS zijn institutionele agenda op tafel zal leggen, zij het niet met volle overtuiging. ‘Maar we gaan niet wachten op Godot indien de Franstaligen niet bewegen. Dan zullen we de kaarten die we van de kiezer krijgen, opnieuw gebruiken om dat te doen wat goed is voor Vlaanderen’, zegt De Wever. Een onverzettelijk standpunt is dat dus niet. Een herhaling van de huidige regering, die het communautaire in de koelkast heeft geplaatst, is daarmee niet uitgesloten.

De Wever kijkt met interesse naar de peilingen aan de andere kant van de taalgrens, waar de extreem-linkse PTB (PVDA) aan een opmars bezig is. ‘Indien de peilingen bevestigd worden bij de verkiezingen van 2019 en de PTB fors wint, dan acht ik het niet uitgesloten dat de PS de vlucht vooruit neemt en met de PTB een coalitie probeert te vormen. Want het cordon sanitaire geldt in dit land enkel aan de rechter- en niet aan de linkerzijde.’ Een situatie waarin een tandem van PS en PTB de Franstalige politiek domineren, kan voor een communautaire doorbraak zorgen, hoopt hij.

Het doel: een confederaal model

Daarmee lijkt de strategie om de PS uit te roken verlaten. Lang hoopte de N-VA erop dat de PS in de oppositie gefrustreerd zou raken als machtspartij en uiteindelijk zou komen smeken om een staatshervorming. Maar Vuye en Wouters wezen er al een half jaar geleden op dat de PS op geen enkele manier de indruk geeft om in regionalistische richting op te schuiven. Ze leveren overigens nog altijd evenveel ministers als ten tijde van premier Elio Di Rupo (PS).

Maar ook bondgenoten zoeken in voorbereiding van een komende onderhandeling is er niet meer bij. De Wever zegt dat hij in een onderhandeling met de PS voor de ‘integrale uitvoering’ van zijn institutionele ideeën gaat.

De N-VA gaat dan voor een confederaal model met een eentalig Nederlandstalig Vlaanderen en een eentalig Franstalig Wallonië, die voor persoonsgebonden bevoegdheden als onderwijs samen verantwoordelijk zijn in Brussel en waarbij de Brusselaars individueel beslissen tot welke gemeenschap ze willen behoren. Voor grondgebonden en stedelijke gewestbevoegdheden blijft Brussel bevoegd. In dit model blijven alleen defensie, buitenlandse zaken en een vorm van transparante solidariteit tussen de gewesten federaal.

Vuye en Wouters kunnen alleen maar blij zijn met de uitspraken. In plaats van hen dood te zwijgen, lijkt de N-VA-voorzitter te reageren op het grendelboek dat ze vandaag voorstellen.