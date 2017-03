‘Weinig vrouwen op het podium? Minder subsidies’

De kunstensector is niet zo progressief als ze lijkt. Het glazen plafond is er dik, vrouwen verdienen minder. ‘

‘Wie te weinig vrouwen op het podium zet, of te weinig films met vrouwelijke regisseurs vertoont, moet minder subsidies krijgen’, zegt Els Van Hoof, voorzitter van ‘Vrouw en Maatschappij’, en CD&V-Kamerlid. ‘Zo gebeurt het ook in de Scandinavische landen.’

De CD&V-vrouwen trekken vandaag aan de alarmbel over de positie van de vrouwen in de kunstensector. Want er schort iets, meent Els Van Hoof: ‘Dat slechts 1 van de 24 MIA-nominaties in de zes muziekcategorieën dit jaar naar een vrouw ging, zit nog vers in het geheugen.’

Het probleem zit volgens Van Hoof diep en is breed verspreid, van de podiumkunsten tot de literatuur. ‘Vrouwen stromen na hun studies moeilijker door, de loonkloof is diep, en het glazen plafond dik (zie inzet)’, werpt Van Hoof op. ‘Meer dan drie vierde van de werken in musea beeldt vrouwelijk naakt af, terwijl er maar weinig schilderijen hangen die gemaakt zijn door vrouwen. Moeten vrouwen dan naakt zijn om het museum binnen te mogen?’

CD&V heeft een lijst maatregelen klaar om het genderevenwicht in de sector te herstellen. Een geldprijs bijvoorbeeld, naar analogie met de Womed, de prijs voor ‘vrouwelijke ondernemer van het jaar’, die jaarlijks uitgereikt wordt door Markant en Unizo.

Geldprijs

Maar ook harde maatregelen dringen zich dus op, volgens Van Hoof. De zitjes in de raden van bestuur van de kunstinstellingen zouden nu al evenwichtig verdeeld moeten zijn tussen mannen en vrouwen. Maximaal twee derde van het bestuur mag uit hetzelfde geslacht bestaan. ‘Maar er zijn geen sancties aan gekoppeld als een kunstinstelling die doelstelling niet haalt’, legt Van Hoof uit. ‘Dat moet anders. Wie de doelstelling niet haalt, moet minder subsidies krijgen. In Scandinavische landen is het genderevenwicht in de programmatie ook een criterium in de subsidierondes. Dat is de weg die we op moeten.’

Wat kan voor de sportsector, moet toch ook voor de cultuursector kunnen, vindt Van Hoof, ex-schepen van Sport in Leuven. ‘Als een vereniging te weinig gediplomeerde trainers heeft, snoeien we ook in de subsidies. Dat vinden we blijkbaar wel normaal, maar als het over vrouwen gaat, is het veel minder evident.’