Nederlander omgekomen in lawine Franse Alpen

Een Nederlander kwam dinsdag om het leven door een lawine in de Franse Alpen. Er worden nog twee Nederlanders vermist, meldt de Franse krant Le Dauphiné Libéré.

De drie mannen, tussen 20 en 25 jaar, waren aan het snowboarden in de streek van Seuil, ongeveer 60 kilometer ten oosten van Grenoble. Het lichaam van een van hen is woensdag gevonden. De andere twee zijn verdwenen in de enorme sneeuwmassa De lawine ontstond dinsdag rond 16.00 uur. Het zoeken naar de slachtoffers kwam traag op gang, omdat er pas laat alarm werd geslagen.

Rond middernacht werd de zoektocht gestaakt wegens slechte zichtbaarheid. Woensdagochtend rond 07.30 uur konden reddingswerkers hun werkzaamheden weer hervatten.