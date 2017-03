Degenkolb: “Kan leven met derde plek”

John Degenkolb eindigde net zoals maandag op een ondankbare plaats, tweede na Sonny Colbrelli in Amilly, derde in Chalon-sur-Saöne na winnaar Sam Bennett en Alexander Kristoff. “Ik kan leven met deze derde stek”, aldus de Duitser.

“Het ging er iets meer relax aan toe in het peloton na de twee zware etappes”, verklaarde de sprinter van Trek-Segafredo. “Een vroege ontsnapping, een wedstrijd onder controle. De andere ploegen namen het achtervolgingswerk op zich. Op het eind ging toch redelijk op en neer over smalle wegen en het was wel opletten geblazen, al kwam me dat wel goed uit, zo’n iets lastigere finale. In de sprint kon ik een goede positie handhaven, ook al ging het er, zoals altijd in de sprint, hectisch aan toe.”

“Ik ben tevreden over het werk van mijn team, alleen jammer dat Edward (Theuns) er niet meer in slaagde om vooraan te geraken in de slotkilometer. Nu goed, ik kon een goede sprint rijden en eigenlijk ben ik wel blij met deze derde plaats.”