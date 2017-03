Jean-Claude Van Damme en dierenrechtenorganisatie GAIA werken voortaan nauw samen voor het dierenwelzijn. Dat hebben GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en de Belgische acteur, bekend van onder meer 'Double Impact' en 'Last Action Hero', bekendgemaakt in Knokke.

Van Damme wil samen met GAIA mee op de bres staan en campagnes van de organisatie steunen, onder meer voor een verbod op de pelsdierhouderij in Vlaanderen en tegen het dierenleed bij lange veetransporten. In 2011 leende de acteur al eens zijn gezicht aan een affichecampagne van GAIA tegen het leed van nertsen voor de productie van bont.

'Sindsdien bleef de acteur contact houden met ons', zegt Vandenbosch. Begin dit jaar postte hij een videoboodschap waarin hij zijn grote waardering voor het werk van GAIA uitte. Ook zijn zoon en dochter steunden eerder al een campagne van GAIA, meer bepaald tegen het houden van leghennen in kooisystemen en tegen dwangvoederen.

De samenwerking tussen Van Damme en GAIA wordt structureler. 'Jean-Claude Van Damme wordt een internationale ambassadeur voor GAIA en GAIA wordt in Europa de partnerorganisatie in de strijd die Van Damme wil voeren voor het dierenwelzijn. Bedoeling is dat hij de GAIA-campagnes ondersteunt en bij zijn wereldwijd netwerk van miljoenen fans bekendmaakt'.