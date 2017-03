Opnieuw problematische testdag voor Vandoorne, 'gepensioneerde' Massa snelste

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne werd vandaag tijdens de eerste testdag van de tweede F1-wintertest op het circuit de catalunya opnieuw geconfronteerd met technische problemen. McLaren moest de Honda-motor op zijn MCL32 vervangen door een elektrisch probleem.

Vorige week konden de F1-teams vier dagen testen en deze week komen daar nog eens vier testdagen bovenop. De meeste teams introduceren tijdens deze laatste test ter voorbereiding van het nieuwe seizoen nog enkele updates of proberen opgelopen achterstand bij te benen.

Dat is ook het geval voor Pascal Wehrlein. De Duitse Sauber-piloot crashte tijdens de Race of Champions en kon door een blessure niet deelnemen aan de eerste wintertest. Wehrlein slaagde erin om vandaag 47 ronden af te werken.

Ook McLaren moest proberen om vandaag zo veel mogelijk ronden af te werken. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kroop achter het stuur van de McLaren MCL32 met als doel zo veel mogelijk ronden afleggen. Tijdens de eerste twee uur lukte dat ook want Vandoorne legde daarin 28 ronden af. Ter vegelijking, tijdens zijn eerste testdag vorig week, kon Vandoorne verspreid over een ganse dag slechts 40 ronden afleggen.

Na een probleemloos begin volgde er echter opnieuw een tegenslag voor McLaren-Honda. De power unit van Honda had een elektrisch probleem. Om de baantijd te maximaliseren opteerde Honda ervoor om de volledige krachtbron te vervangen.

Na uren tijd te hebben verloren kon Vandoorne iets voor 16u opnieuw de baan op. De rest van de testdag verliep redelijk probleemloos voor Vandoorne. Uiteindelijk slaagde onze landgenoot erin om over de ganse dag 79 ronden af te werken en een besttijd van 1:22.537 te rijden, goed voor de tiende tijd. Daarmee was Vandoorne wel een kleine drie seconden trager dan de besttijd van de 'gepensioneerde' Felipe Massa in de Williams. De Braziliaan trok zijn pensioen in omdat Bottas de overstap van Williams naar Mercedes maakte.

Morgen neemt teamgenoot Fernando Alonso het stuur over van Vandoorne. Morgen komt ook Max Verstappen in actie voor Red Bull. Vandoorne zal donderdag opnieuw in actie komen, zijn laatste kans om de MCL32 in de aanloop naar het eerste raceweekend aan de tand te voelen.

