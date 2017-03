De mannen gaan kussen in Dwars door Vlaanderen

De eerste drie dames op het podium van de wielerklassieker Dwars door Vlaanderen zullen dit jaar niet gekust worden door de gebruikelijke meisjes van Flanders Classics, Lien Crapoen en Maja Leye. De mannen nemen hun rol over.

De bestuursleden Patrick Harinck en Pavel Desmet zullen dit jaar met de zoenen en bloemen op het podium komen. Harinck en Desmet vinden dat het tijd is voor de man op het podium, zeker als het om de vrouwenkoers gaat. Dwars door Vlaanderen voor de dames elite wordt net als de mannenwedstrijd woensdag 22 maart gereden. De vrouwen starten rond 13 uur op de Grote Markt in Tielt en komen rond 15.30 uur aan in Waregem. Nadien is op dezelfde plek ook de aankomst van de mannen voorzien.

De podiumceremonies voor de vrouwen en de mannen vinden vlak na mekaar plaats. Dwars door Vlaanderen werd de voorbije drie jaar telkens gewonnen door de Nederlandse Amy Pieters. Vorig jaar zegevierde ze voor toenmalig Belgisch kampioene Jolien D’Hoore en de Britse Eileen Roe. Harinck en Desmet zullen zich ook in een officiële outfit laten steken van kledingsponsor River Wood. ‘’We gaan verrassen, maar het zal sjiek zijn’’, aldus mede-organisator Patrick Harinck. Crapoen en Leye blijven wel op post met de zoenen voor de mannenkoers, vorig jaar gewonnen door Jens Debusschere.