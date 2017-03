Waan je even op Zweinstein in ‘School voor hekserij’

Deze zomer kunnen alle volwassenen die als kind hun brief van Zweinstein mislopen zijn, toch hun droom waarmaken om een volleerd tovenaar te worden.

In Herstmonceux Castle in East Sussex, Groot-Brittannië, kunnen toekomstige tovenaarsleerlingen van 11 tot 13 augustus een echte tovenaarscursus volgen. Hoewel de school waarschijnlijk om legale redenen ver weg van elke vergelijking met Harry Potter blijft, is dat wel waar het om draait.

De deelnemers zullen drie dagen lang volledig ondergedompeld worden in wat alleen maar een alternatieve versie van de wereld van Harry Potter genoemd kan worden, met het kasteel als Zweinstein en vier verschillende afdelingen waarin de leerlingen gesorteerd worden.

Moordmysterie

Drie dagen lang zal er een competitie heersen tussen de vier afdelingen, terwijl de deelnemers ook les krijgen in toverdranken, toverspreuken en hekserij en zelfs ‘magische wezens’ zullen kunnen ontmoeten. Al moeten we melden dat het slechts om verklede acteurs zal gaan.

Het ‘kamp’, dat trouwens enkel voor volwassenen is, zal je zo’n 450 Britse pond kosten (520 euro) voor de drie dagen, maar daar zijn de maaltijden, het logement en een tovenaarsmantel inbegrepen.

‘Het evenement speelt zich grotendeels af als een soort moordmysterie. Je zal een rol krijgen die je moet spelen en een verhaal zal rondom jou ontstaan terwijl je zal moeten samenwerken met andere personages’, klinkt het op de website.

‘Wij zorgen voor de mantels, dus al wat je nodig hebt is een toverstok en een goed humeur.’