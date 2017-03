Zo wil Nike alle sportieve wetten overboord gooien

Kan een mens ooit 42,195 kilometer lopen in minder dan twee uur tijd? In 2030 misschien wel, oordeelt de wetenschap. Dit jaar al, zegt Nike. Op deze manier wil de sportgigant de sportieve wetten overboord gooien.

Breaking2, zo heet het prestigeproject dat de mondiale sportgigant Nike deze week lanceerde en daarbij worden de superlatieven niet geschuwd. Aan het plan is de voorbije twee jaar gesleuteld en het wordt omschreven als de sportieve equivalent van de ‘Missie naar Mars’.

En wat heb je nodig om die barrière te laten sneuvelen? In de eerste plaats ultrasnelle lopers. Niet geheel toevallig zijn de drie topkandidaten de Keniaan Eliud Kipchoge, de Eritreeër Zersenay Tadese en de Ethiopiër Lelisa Desisa: alle drie onder contract bij het sportmerk. Insiders geloven dat Kipchoge het meeste kans maakt, hij eindigde op de traditioneel sterk bezette marathon van Londen dit jaar acht seconden van de snelste marathonman aller tijden.

Maar dan zal er nog een hap af moeten. Het huidige wereldrecord staat op naam van de Keniaan Dennis Kimetto, die twee jaar geleden in Berlijn na 42,195 kilometer over de streep kwam in 2:02:57. Dat is verduiveld snel, welgeteld 20,75 kilometer per uur.

Waar?

Er is dus meer nodig dan snelle lopers. Het Breaking2-team schuimde de hele wereld af op zoek naar de meest geschikte plek en kwam uiteindelijk uit bij de vaste omloop van 2,4 km van het Autodromo Nazionale Monza net buiten Monza in Italië.

De locatie heeft volgens Nike de juiste ‘essentiële omgevingsfactoren’. De temperatuur schommelt rond de 12 graden Celsius en de luchtdruk is er minder dan 12 mmHg. Daarnaast is de hemel meestal bewolkt (wat de hittebelasting voor de lopers vermindert) en de luchtstromen veranderen niet drastisch van richting omdat het circuit perfect gelegen is, weg van de kust en tussen heel wat bomen.

‘Uiteraard garanderen deze meetgegevens en omgevingsomstandigheden op zich niet dat de grens van twee uur doorbroken zal worden’, klinkt het in een persbericht. ‘De vorm van de omloop, de lengte van het circuit en de hoogte sluiten echter aan bij andere essentiële criteria om de poging te optimaliseren.’

Foto: Nike

Hoe?

Foto: Nike

Nike ontwikkelde ook een speciale schoen en een unieke marathonuitrusting voor de quasi onmenselijke uitdaging. De lopers zullen de recordpoging doen met de Nike Zoom Vaporfly Elite met Nike ZoomX-middenzool. Die schoenen beschikken niet enkel over een ‘vooruitstrevende demping’, de schoen heeft een opvallend voorzijde en beschikt over compenserende steun die de belasting van de achillespees moet minimaliseren.

De marathonuitrusting bestaat uit een truitje, gemaakt van een naadloze, ademende stof met waar nodig een verbeterde ventilatie, korte tights – die afwijken van de standaardshorts - , Nike Aeroblade-tape (om schuren te verminderen op de onderbenen) en een sok die zorgt voor een betere ventilatie en een betere ondersteuning.