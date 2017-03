CIA hackt zelfs televisies

De Amerikaanse inlichtingendiensten CIA beperkt zich niet tot het bespioneren van mensen via hun smartphone, computer of tablet. Ook televisies kunnen dienen om iemand in het oog te houden. Ook het hacken van de besturingssystemen van wagens wordt bekeken.

Dat blijkt nu ook duidelijk uit een reeks documenten die Wikileaks heeft gepubliceerd. In de lijst, gepubliceerd onder de naam ‘Vault 7’ staan concrete tips om de toestellen in te zetten voor spionage.

In totaal bevatten de 8.761 documenten honderden miljoenen lijnen code die door de veiligheidsdiensten gebruikt kunnen worden om informatie in te zamelen. Die kunnen dienen om te spioneren via de iPhone of iPad van Apple, smartphones die op Android draaien, Microsoft Windows en meest opvallend: tv’s van Samsung.

Voor de hacking van de tv’s heeft de CIA samengewerkt met de Britse MI5. De techniek bestaat erin om het te laten overkomen alsof de tv uit staat, terwijl dat in realiteit niet het geval is. Op die manier kunnen gesprekken worden opgenomen, en doorgestuurd naar de CIA.

Over het hacken van auto’s is minder bekend. Maar de CIA zou zeker in oktober 2014 plannen hebben gesmeed om de besturingssystemen in wagens te infiltreren. Wat de bedoeling daarvan is, is onduidelijk, maar Wikileaks wijst erop dat het zo mogelijk zijn om iemand om te brengen zonder sporen na te laten.

Anoniem

In de documenten heeft Wikileaks uitzonderlijk de namen van de betrokkenen verborgen, en de precieze gegevens van hoe de betrokkenen tewerk zijn gegaan. Maar volgens Wikileaks zou het gaan om tienduizenden uitgevoerde aanvallen.