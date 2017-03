Rechter verwerpt klacht van Syrische vluchteling tegen Facebook

Een Duitse rechtbank heeft de klacht van een 19-jarige Syrische vluchteling tegen Facebook verworpen over een selfie die hij met de Duitse bondskanselier Angela Merkel had genomen. De man had geëist dat Facebook verschillende versies van de selfie zou verwijderen, omdat hij onterecht in verband wordt gebracht met terrorisme.

Anas M. was in 2015 naar Duitsland gevlucht. Hij was samen met Angela Merkel op de foto gegaan toen de Duitse bondskanselier een bezoek had gebracht aan het asielcentrum waarin hij verbleef.

De selfie werd later massaal gedeeld op sociale media, in de eerste plaats door tegenstanders van Merkel, die haar ‘te soepele’ migratiebeleid in diskrediet wilden brengen. Zo werd Anas M. in begeleidende teksten in verband gebracht verschillende misdaden, onder meer met de terreuraanslag op de kerstmarkt in Berlijn.

De Syrische immigrant eiste dan ook dat Facebook de berichten proactief zou verwijderen, maar de rechtbank van de Beierse stad Würzburg weigerde disndag in te gaan op dat verzoek. De rechter oordeelde dat de internetgigant niet verantwoordelijke kan worden gesteld voor de uitlatingen van derden.

Facebook is door die uitspraak niet verplicht om de berichten op zijn netwerk proactief te screenen. De man moet dus zelf elke beledigende of lasterlijke foto aan de sociaalnetwerksite melden, met het verzoek om die te laten verwijderen.