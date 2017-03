Stropers schieten neushoorn dood in zoo nabij Parijs

In een zoo nabij Parijs hebben stropers een neushoorn doodgeschoten en zijn hoorn afgezaagd. ‘Extreem choquerend’, zegt de directeur van het park.

In de nacht van maandag op dinsdag hebben stropers een van de drie witte neushoorns in de zoo van Thoiry gedood. Ze schoten drie kogels in zijn kop. Daarna zaagden ze zijn hoorn eraf, wellicht met een kettingzaag.

Rond 9.30 uur dinsdagochtend ontdekten de dierenverzorgers dat de 4-jarige neushoorn Vince was doodgeschoten

Op Facebook schrijft de zoo dat de dader in de zoo waren binnengebroken en uiteindelijk in het verblijf van de neushoorns zijn geraakt.

NEWS : Le Domaine de Thoiry victime du braconnage dans la nuit du 6 au 7 Mars -> https://t.co/auYd5X3dba pic.twitter.com/5QydrMpe9V — Parc de Thoiry (@zoothoiry) March 7, 2017

Mogelijk wilden ze ook nog de hoorns van de andere dieren stropen, maar hadden ze geen tijd meer. De tweede hoorn van Vince was gedeeltelijk afgesneden, wat doet vermoeden dat de stropers gestoord werden, of dat hun materiaal defect was. De andere neushoorns bleven ongedeerd.

Het zou de eerste keer zijn dat een dier in een Europese zoo door stropers is gedood. De gruwelijke daad werd gepleegd ondanks de aanwezigheid van vijf medewerkers in de zoo en beveiligingscamera’s, klinkt het.

De hoorn van een neushoorn kan op de zwarte markt voor bijzonder veel geld verkocht worden, vooral in China is de vraag groot. Een kilogram van een hoorn kan 51.000 euro opleveren, meldt de zoo.

De politie heeft een onderzoek geopend.