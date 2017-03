Beyoncé deelt nog meer foto's van haar zwangerschap

Niet Belle, maar wel Beyoncé, Jay Z en Blue Ivy gingen met alle aandacht lopen op de première van 'Beauty and the Beast'. Moeder en dochter droegen zelfs een bij elkaar passende outfit en hielden nog samen een fotoshoot voor ze naar het event trokken. Het resultaat daarvan deelde Beyoncé op Instagram.

Voor wie de afgelopen maanden onder een steen vertoefde, Beyoncé is zwanger van een tweeling. Sinds dat nieuws een tijdje geleden bekendraakte, deelt de superster regelmatig een reeks foto's van haar bolle buik.

Ook voor de première van 'Beauty and the Beast' tutte ze zich samen met dochtertje Blue Ivy (5) op en lieten ze zich gewillig fotograferen. Beiden droegen daarbij een groene, chiffon jurk van Gucci. Die van Blue Ivy in het bijzonder is een op maat gemaakte versie van een jurk waarvan de volwassen versie bij Net-A-Porter te koop is voor om en bij de 24.500 euro. Ook Jay Z had voor de gelegenheid een gepersonaliseerd jeansjasje van Gucci aangetrokken.

