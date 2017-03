De doodsoorzaak van George Michael is bekend

De gerechtsdokter heeft een conclusie bereikt in het onderzoek naar de doodsoorzaak van zanger George Michael. Een eerste autopsie kon geen uitsluitsel geven en de politie zei dat zijn dood onverklaard maar niet verdacht was. Nu blijkt dat de zanger een natuurlijke dood stierf, veroorzaakt door een hartaandoening.

Het popicoon overleed met Kerstmis op 53-jarige leeftijd in zijn woning in Oxfordshire. Er werd lang gespeculeerd over zijn doodsoorzaak omdat een eerste autopsie niet meteen uitsluitsel kon geven. Een verzwakte hartspier en een vervette lever werden nu echter aangeduid als de oorzaken van zijn dood.