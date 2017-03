Francken: 'Strijd was gestreden, maar gezond verstand heeft gezegevierd'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) noemt de beslissing van het Europese hof om vast te houden aan de bestaande interpretatie van de visumregels 'een goede zaak'. 'We werken verder aan een streng maar rechtvaardig migratiebeleid', zegt hij in een eerste reactie.

Het Europees Hof sprak zich vanmorgen uit in de zaak die door een Syrisch gezin was aangespannen tegen de Belgische staat. Maar ons land is niet verplicht om een visum toe te kennen, klinkt het. 'Yess, gewonnen!', klonk het in een eerste reactie van Francken op Twitter.

Ook in een videoboodschap toont Francken zich uitermate tevreden. ‘Het is gelukt, we zijn gewonnen’, zo steekt hij van wal. ‘Dit is een goede zaak, doorzetten helpt, niet afgeven, niet plooien’, verwijst hij naar de hele procedureslag die aan het arrest voorafging. ‘Wij werken verder aan een streng maar rechtvaardig migratiebeleid. Daarvoor kan u rekenen op onze regering, op mij en op mijn partij. bedankt voor alle steun.’

In een aantal tweets haalt hij uit naar zijn tegenstanders. Zo krijgen de ngo's een sneer, al noemt hij geen enkele organisatie expliciet bij naam.

Volgens critici was de strijd gestreden, maar bij Europees Hof heeft gelukkig gezond verstand gezegevierd. — Theo Francken (@FranckenTheo) 7 maart 2017

NGO's wilden EU grenzen naar ambassades verleggen, Europees Hof fluit hen terug. Goede zaak. — Theo Francken (@FranckenTheo) 7 maart 2017

Wel bedankt Francken uitdrukkelijk de dertien landen die hebben aangegeven om aan de zijde van België te staan. Voor zijn Nederlandse collega Klaas Dijkhoff volt er zelfs een persoonlijke bedanking.