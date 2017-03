Malaga neemt na twee maanden al afscheid van coach, Real-legende is zijn opvolger

De Uruguayaan Marcelo Romero, op 28 december aangesteld als hoofdcoach van Malaga, mag alweer zijn biezen pakken. Dat maakte de Spaanse eersteklasser dinsdag bekend op haar website. Romero kon Malaga in tien duels slechts naar één zege leiden. Later op de dag werd met Real-legende Michel aangesteld als zijn opvolger.

José Miguel Gonzalez Martin del Campo, kortweg ‘Michel’, tekende in Andalusië een contract tot juni 2018. De 53-jarige Michel heeft zowel als speler als als coach internationale ervaring te koop. Als speler was de Madrileen jarenlang de spelmaker van Real Madrid (1982-1996). Met de Koninklijke pakte hij zes landstitels, twee bekers en twee UEFA Cups.

Ook als coach kan de voormalige middenvelder al een aardige CV voorleggen. Hij coachte achtereenvolgens Rayo Vallecano (2005-2006), Real Madrid B (2006-2007), Getafe (2009-2011), Sevilla (2012-2013), Olympiakos (2013-2015) en Olympique Marseille (2015-2016). Met Olympiakos veroverde hij drie seizoenen op rij de Griekse titel

De 66-voudig Spaans international was erbij op de WK’s van 1986 en 1990. Op de Wereldbeker in 1990 in Italië scoorde hij in de groepsfase tegen de Rode Duivels.

Malaga staat na 26 speeldagen op een vijftiende plaats in de Primera Division. Het telt 26 punten, zeven meer dan Granada dat op de eerste degradatieplaats staat. Het team heeft met rechtsachter Roberto Rosales (ex-AA Gent) een oude bekende van de Jupiler Pro League in zijn rangen.